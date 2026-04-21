6 гектаров в предгорьях Кавказа: суд вернул в доход РФ незаконно приобретенные активы курорта «Архыз»

Суд в Армавире постановил изъять в пользу государства земельные участки и недвижимость курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии общей стоимостью более 1,1 миллиарда рублей. Как пишет «КП-Краснодар», решение принято по иску об обращении в доход РФ имущества, незаконно приобретенного 23 гражданами и одной организацией.
По версии следствия, бывший глава Архызского сельского поселения и его заместитель незаконно распорядились государственными землями площадью 6 гектаров в Зеленчукском районе. Территории находятся в предгорьях Большого Кавказского хребта и являются исключительно федеральной собственностью, приватизировать их нельзя.
Чиновники сфальсифицировали документы, перевели участки в муниципальную собственность, а затем оформили их на родственников и знакомых. В дальнейшем земли дробились и перепродавались по фиктивным сделкам подставным владельцам по заниженной цене. За несколько лет на 25 участках построили несколько гостиниц общей площадью 27 тысяч квадратных метров.
Суд признал, что возведение объектов стало возможным только благодаря незаконным действиям должностных лиц. В пользу государства были изъяты 25 земельных участков, восемь гостиничных комплексов, три жилых дома, 67 нежилых сооружений, шесть некапитальных строений и два недостроя.
Как писал ранее KP.RU, Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество экс-главы «МРСК Северного Кавказа» Магомеда Каитова на сумму около 270 млн рублей, а также 81 трансформаторную подстанцию в Хасавюрте.