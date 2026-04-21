Медитация, питание, сон: Названы полезные привычки для ментального здоровья

«Питание — это тоже форма заботы о себе. Начинать день лучше со стакана теплой воды, есть не торопясь, чувствуя вкус каждого кусочка. Полезно обращать внимание на самочувствие после еды…» — подчеркнула собеседница RuNews24.ru.
Прогулки без маршрута помогают восстановить контакт с собой, а в тёплое время года полезно ходить босиком по траве или песку. Ложиться и просыпаться желательно в одно и то же время даже в выходные. Устраивать себе час без экрана утром и вечером, а также делать паузу на день-два от новостных лент. Телефон лучше оставлять в другой комнате, а в освободившееся время можно порисовать, написать письмо от руки или просто посидеть у окна.
Также помогает медитация: дыхание с мягкой улыбкой на выдохе, наблюдение за облаками или благодарность в тишине. Творчество не требует мастерства, можно рисовать красками, лепить из глины, вести дневник без правил, главное не результат, а процесс. Физическая активность должна приносить радость: утренняя йога, плавание в тёплом бассейне или прогулки в активном темпе помогают почувствовать тело живым и гибким, резюмировала эксперт.
