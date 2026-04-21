Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медитация, питание, сон: Названы полезные привычки для ментального здоровья

Для сохранения ментального здоровья важны повседневные привычки, которые помогают поддерживать внутреннее равновесие, рассказала мастер отеля тишины Ольга Курлович. По её словам, здоровый сон начинается не в постели, а за час до неё: в это время стоит сделать освещение мягким и тёплым, проветрить комнату и отложить решение важных вопросов.

Источник: Life.ru

«Питание — это тоже форма заботы о себе. Начинать день лучше со стакана теплой воды, есть не торопясь, чувствуя вкус каждого кусочка. Полезно обращать внимание на самочувствие после еды…» — подчеркнула собеседница RuNews24.ru.

Прогулки без маршрута помогают восстановить контакт с собой, а в тёплое время года полезно ходить босиком по траве или песку. Ложиться и просыпаться желательно в одно и то же время даже в выходные. Устраивать себе час без экрана утром и вечером, а также делать паузу на день-два от новостных лент. Телефон лучше оставлять в другой комнате, а в освободившееся время можно порисовать, написать письмо от руки или просто посидеть у окна.

Также помогает медитация: дыхание с мягкой улыбкой на выдохе, наблюдение за облаками или благодарность в тишине. Творчество не требует мастерства, можно рисовать красками, лепить из глины, вести дневник без правил, главное не результат, а процесс. Физическая активность должна приносить радость: утренняя йога, плавание в тёплом бассейне или прогулки в активном темпе помогают почувствовать тело живым и гибким, резюмировала эксперт.

Ранее диетолог назвал главные ловушки ЗОЖ, которые мешают сбросить вес. Кроме того, россиянам объяснили, как заставить себя соблюдать ЗОЖ.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.