Медитация, питание, сон: Названы полезные привычки для ментального здоровья

Прогулки без маршрута помогают восстановить контакт с собой, а в тёплое время года полезно ходить босиком по траве или песку. Ложиться и просыпаться желательно в одно и то же время даже в выходные. Устраивать себе час без экрана утром и вечером, а также делать паузу на день-два от новостных лент. Телефон лучше оставлять в другой комнате, а в освободившееся время можно порисовать, написать письмо от руки или просто посидеть у окна.