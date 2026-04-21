«Годы летят, как птицы»: Ушедшая со сцены Эдита Пьеха вышла на связь с внуком и рассказала о самочувствии

Эдита Пьеха — это легендарная советская и российская эстрадная певица польского происхождения, родилась во Франции в 1937 году. Народная артистка СССР, чья карьера началась в 1955 году с выступления в знаменитом ансамбле «Дружба» под руководством Александра Броневицкого. Она стала настоящим символом эпохи и одной из первых исполнительниц, представивших на советской сцене жанр лирической песни с элементами джаза и европейского шансона. Благодаря своему уникальному, немного драматичному тембру голоса, аристократичной манере исполнения и несомненной харизме, Эдита Пьеха подарила слушателям бессмертные хиты, такие как «Город детства», «Наш сосед», «А знаешь, всё ещё будет» и «Ни дня без музыки», оставив огромный след в культуре нескольких поколений.