WSJ: ОАЭ могут отказаться от доллара США в случае его дефицита

По данным издания, представители ОАЭ предупредили, что при нехватке долларов страна может перейти на использование других валют, включая китайский юань, для продажи нефти и проведения операций.
Как отмечается, такой шаг способен создать риски для позиций доллара США, который сохраняет доминирующую роль в мировой экономике во многом за счет расчетов в нефтяной сфере.
Газета также указывает, что дирхам ОАЭ привязан к доллару и обеспечен валютными резервами примерно на 270 млрд долларов.
Конфликт между Ираном, Соединенными Штатами и Израилем затронул весь Ближний Восток, включая Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовскую Аравию, которые не имеют прямого отношения к боевым действиям. Однако ввиду ударов Ирана по территориями соседних стран, монархии начали предпринимать аккуратные шаги против Тегерана. Младший научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Илья Баскаков рассказал, готовы ли Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия принять непосредственное участие в вооруженном конфликте.