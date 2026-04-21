В Воронеже состоялась конференция по промышленному маркетингу

Четвертая межрегиональная конференция «Территория B2B: промышленный маркетинг — система против хаоса» прошла 14 апреля в Воронеже в соответствии с целями национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщили в АНО «Региональный центр компетенций» (РЦК).
Участниками стали почти 300 человек из Воронежской, Московской, Самарской, Тамбовской, Ярославской, Липецкой, Белгородской областей и Башкирии. Они обсудили новые управленческие подходы и меры поддержки для производственных предприятий. Директор РЦК Андрей Демидов рассказал об интеграции принципов бережливого производства с технологиями цифровой трансформации и автоматизации. Он поделился конкретными результатами и извлеченными уроками.
«Поддержку по роботизации предлагает Федеральный центр компетенций в рамках национального проекта “Средства производства и автоматизации”. Его специалисты проводят диагностику состояния предприятия: определяют функциональные требования к робототехнике, подбирают оптимальную конфигурацию робототехнического комплекса. И затем рассчитывают сроки окупаемости и экономический эффект от внедрения», — подчеркнул Андрей Демидов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.