Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже состоялась конференция по промышленному маркетингу

Источник: Национальные проекты России

Четвертая межрегиональная конференция «Территория B2B: промышленный маркетинг — система против хаоса» прошла 14 апреля в Воронеже в соответствии с целями национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщили в АНО «Региональный центр компетенций» (РЦК).

Участниками стали почти 300 человек из Воронежской, Московской, Самарской, Тамбовской, Ярославской, Липецкой, Белгородской областей и Башкирии. Они обсудили новые управленческие подходы и меры поддержки для производственных предприятий. Директор РЦК Андрей Демидов рассказал об интеграции принципов бережливого производства с технологиями цифровой трансформации и автоматизации. Он поделился конкретными результатами и извлеченными уроками.

«Поддержку по роботизации предлагает Федеральный центр компетенций в рамках национального проекта “Средства производства и автоматизации”. Его специалисты проводят диагностику состояния предприятия: определяют функциональные требования к робототехнике, подбирают оптимальную конфигурацию робототехнического комплекса. И затем рассчитывают сроки окупаемости и экономический эффект от внедрения», — подчеркнул Андрей Демидов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.