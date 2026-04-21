На полигоне в Японии произошел взрыв в танке, трое военных погибли

На полигоне Сил самообороны Японии произошел взрыв внутри танка, в результате которого погибли трое военнослужащих, еще один получил ранения. Об этом пишет The Sankei Shimbun со ссылкой на командование Западного округа сухопутных сил.
Инцидент произошел утром во вторник, 21 апреля, на полигоне Хидзюдай в префектуре Оита во время учебных стрельб танкового подразделения. По данным издания Yomiuri, снаряд взорвался непосредственно внутри боевой машины около 8:39 по местному времени.
В момент происшествия в танке находились четверо военнослужащих. Трое погибли на месте, один получил ожоги лица. По данным местной пожарной службы, пострадавший находится в сознании.
Ранее стало известно о мощном взрыве на теплоэлектроцентрали CET Vest в Бухаресте. Как сообщил глава департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат, на объекте загорелись два трансформатора.