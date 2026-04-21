Красноярцы пожертвовали бездомным собакам и кошкам более 400 кг еды, вещи и игрушки

В Красноярске во время очередной благотворительной акции «Дай лапу, друг» для бездомных собак и кошек собрали более 200 килограммов корма и столько же крупы. Об этом сообщили в мэрии.
Кроме того, в течение двух недель неравнодушные горожане приносили в молодежные центры пелёнки, лежанки, материалы для утепления будок, лакомства, игрушки и другие необходимые в повседневном уходе за животными вещи.
Также в рамках акции волонтеры из Трудового отряда главы города сделали своими руками 60 игрушек для кошек и 20 когтеточек. А еще подростки организовали фотосессию с кошками в надежде, что это поможет найти им новых хозяев, и посетили приют для собак, где помогли с выгулом и уборкой.
«Всего в этом году к акции присоединились 134 человека. Все собранные продукты питания и инвентарь переданы в приюты “Мой пёс” и “Золотое сердце”», — рассказали в мэрии.
Напомним, социальная акция «Дай лапу, друг» проводится в Красноярске с 2019 года. Подробную информацию о проекте можно узнать в паблике Трудового отряда.
