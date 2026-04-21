На территории восстановленного старинного дома в центре Правдинска открыли Музей яблока и садоводства

Новое пространство располагается на улице Школьной. По словам владельца, сначала в старинном здании размещался штаб немецкой армии, потом — советской, последние годы его никто не использовал. На восстановление дома предпринимателю потребовалось два года. Сейчас в помещениях обустроили небольшой отель на четыре двухкомнатных номера. Во дворе в постройках, выполненных в историческом стиле, открыли Музей яблока и садоводства.