На территории восстановленного старинного дома в центре Правдинска открыли Музей яблока и садоводства

В самом здании появился отель на четыре номера.

На территории восстановленного старинного дома в центре Правдинска открыли Музей яблока и садоводства. В самом здании обустроили отель на четыре номера. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал создатель апарт-музея «Фридланд» Станислав Егоров.

Новое пространство располагается на улице Школьной. По словам владельца, сначала в старинном здании размещался штаб немецкой армии, потом — советской, последние годы его никто не использовал. На восстановление дома предпринимателю потребовалось два года. Сейчас в помещениях обустроили небольшой отель на четыре двухкомнатных номера. Во дворе в постройках, выполненных в историческом стиле, открыли Музей яблока и садоводства.

«Долго думали, как использовать эту территорию, и решили открыть музей. Буквально месяца три назад начали насыщать его экспонатами. Здесь собрана техника, которой обрабатываются сады, с помощью которой собираются яблоки и перерабатываются», — рассказал Станислав Егоров.

На территории культурного пространства можно увидеть старые дробилки для яблок, соковыжималки, бочки для выдержки сидра, фильтр для очистки напитка. Кроме того, там представлены различные сельскохозяйственные агрегаты: тракторы, сеялки, бороны и другое. Собственник планирует расширять экспозицию и угощать гостей собственной продукцией.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше