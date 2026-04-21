На территории восстановленного старинного дома в центре Правдинска открыли Музей яблока и садоводства. В самом здании обустроили отель на четыре номера. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал создатель апарт-музея «Фридланд» Станислав Егоров.
Новое пространство располагается на улице Школьной. По словам владельца, сначала в старинном здании размещался штаб немецкой армии, потом — советской, последние годы его никто не использовал. На восстановление дома предпринимателю потребовалось два года. Сейчас в помещениях обустроили небольшой отель на четыре двухкомнатных номера. Во дворе в постройках, выполненных в историческом стиле, открыли Музей яблока и садоводства.
«Долго думали, как использовать эту территорию, и решили открыть музей. Буквально месяца три назад начали насыщать его экспонатами. Здесь собрана техника, которой обрабатываются сады, с помощью которой собираются яблоки и перерабатываются», — рассказал Станислав Егоров.
На территории культурного пространства можно увидеть старые дробилки для яблок, соковыжималки, бочки для выдержки сидра, фильтр для очистки напитка. Кроме того, там представлены различные сельскохозяйственные агрегаты: тракторы, сеялки, бороны и другое. Собственник планирует расширять экспозицию и угощать гостей собственной продукцией.