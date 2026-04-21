Альпинист Лачкарёв назвал главные ошибки погибших красноярцев в Бурятии

Трагедия на горе Мунку-Сардык, где при спуске погибли трое туристов из Красноярска, вновь подняла вопрос о том, как любители гор готовятся к восхождениям. Известный альпинист Владислав Лачкарёв в беседе с bur.aif.ru разобрал возможные причины случившегося.
Высота Мунку-Сардык — 3491 метр. Для Сибири и Дальнего Востока маршрут считается «домашним» и очень популярным, особенно в майские праздники. Но, как подчёркивает эксперт, значение имеет не высота: горе всё равно, на какую отметку поднялся человек — ошибок она не прощает.
По словам Лачкарёва, к трагедии обычно приводит одно из трёх обстоятельств (или их сочетание): слабая подготовка участников, некомпетентность гида или плохая погода. В случае с красноярской группой, полагает альпинист, скорее всего, сыграли роль первые два фактора. У людей могла быть неподходящая одежда, тонкий спальник, нехватка топлива. А главное — с ними, вероятно, не было профессионального проводника, который проверил бы и экипировку, и физическую форму, и выбрал безопасное место для лагеря.
О погодных аномалиях в Саянах 20−21 апреля не сообщалось, поэтому основной причиной переохлаждения вряд ли стал циклон. «Чтобы там замёрзнуть, надо постараться», — считает Лачкарёв. Обычно туристы ночуют на «стрелке» — слиянии двух рек, а затем поднимаются к озеру и на вершину. Если группа решила остаться на ночёвку у озера выше базового лагеря, то при нормальном снаряжении проблем быть не должно. Значит, вопросы снова упираются в подготовку.
Альпинист напоминает: в горах фатальной может стать даже нелепая оплошность. На Эльбрусе ежегодно гибнут до 15 человек — кто-то теряет зрение из-за забытых очков и падает в трещину, кто-то задыхается в палатке от газа погасшей горелки. Прежде чем выходить на маршрут, даже самый простой, нужно изучить историю прошлых трагедий, трезво оценить свои силы и снаряжение. И лучше не ограничиваться регистрацией в МЧС, а нанять опытного гида.
Ранее мы сообщали, что жительница Бурятии рассказала о погоде в дни гибели замёрзших туристов.