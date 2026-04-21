Лжесотрудник Росфинмониторинга выманил у арзамасца 5,4 млн рублей

В преступлении заподозрили 20-летнего жителя Казани.

Нижегородские полицейские раскрыли мошенничество на 5,4 млн рублей в Арзамасе. В преступлении заподозрили 20-летнего жителя Казани, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Потерпевшему поступило на телефон смс о взломе его аккаунта на «Госуслугах». Чтобы уточнить информацию, ему необходимо было связаться с неизвестным по указанному номеру. Ответил мужчине «сотрудник» Росфинмониторинга, который убедил свою жертву в необходимости передачи всех сбережений представителю ведомства.

На следующий день арзамасец отдал незнакомцу черный полиэтиленовый пакет с 5 400 000 рублей. Мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили причастность к преступлению ранее не судимого 20-летнего жителя Казани. Молодому человеку избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что житель Сарова отдал мошенникам почти 1,7 млн рублей в надежде купить машину.