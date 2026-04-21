Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадьяр призвал соратников Орбана добровольно уйти в отставку

Мадьяр обратился к «марионеткам Орбана».

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на проигрыш бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в стране продолжается политическая борьба. Новый премьер Петер Мадьяр обратился к правительству с призывом.

В соцсети X он заявил, что «марионеткам Орбана» пора уйти в отставку. Причем поставил срок до 31 мая.

«До 31 мая марионетки Орбана могут добровольно уйти в отставку. Это касается президента Венгрии, председателя Курии, председателя Национального управления по делам юстиции, председателя Конституционного суда и генерального прокурора. 12 апреля венгерский народ проголосовал за полную политическую трансформацию. Если эти чиновники не уйдут в отставку добровольно до 31 мая, то — на основании мандата, полученного от миллионов венгров — мы отстраним их от власти», — резюмировал премьер Венгрии.

Ранее KP.RU сообщил, что как новый премьер-министр Венгрии относится к России. Он на одном из последних выступлений высказался о санкциях.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше