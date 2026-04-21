Мадьяр призвал соратников Орбана добровольно уйти в отставку

Несмотря на проигрыш бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в стране продолжается политическая борьба. Новый премьер Петер Мадьяр обратился к правительству с призывом.
В соцсети X он заявил, что «марионеткам Орбана» пора уйти в отставку. Причем поставил срок до 31 мая.
«До 31 мая марионетки Орбана могут добровольно уйти в отставку. Это касается президента Венгрии, председателя Курии, председателя Национального управления по делам юстиции, председателя Конституционного суда и генерального прокурора. 12 апреля венгерский народ проголосовал за полную политическую трансформацию. Если эти чиновники не уйдут в отставку добровольно до 31 мая, то — на основании мандата, полученного от миллионов венгров — мы отстраним их от власти», — резюмировал премьер Венгрии.
