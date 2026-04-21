Воронежец вернул 221 тысячу за тур в Анапу после экологической катастрофы в Черном море

Житель Воронежа смог вернуть крупную сумму за несостоявшийся отдых в Анапе, обратившись за помощью в Роспотребнадзор региона. Причиной расторжения договора стала экологическая катастрофа в Черном море, из-за которой турист побоялся ехать на курорт.
Как сообщили в регуправлении, воронежец заключил договор с ООО «Анапское взморье» 23 ноября 2024 года. Он оплатил размещение в отеле 221 160 рублей и получил подтверждение бронирования.
Однако в феврале 2025 года обстоятельства изменились: в открытых источниках появились сведения об экологической катастрофе в акватории Черного моря. Потенциальный отдых оказался под угрозой, и мужчина решил расторгнуть договор.
5 февраля 2025 года он направил исполнителю заявление по электронной почте с требованием вернуть деньги. Компания ответила, что заявление принято и возврат будет произведен в установленном порядке. Но средства так и не поступили.
Тогда Управление Роспотребнадзора подготовило иск в защиту прав потребителя. Ведомство потребовало расторгнуть договор, взыскать с ООО «Анапское взморье» полную стоимость тура — 221 160 рублей — а также проценты за пользование чужими деньгами (27 878,27 рубля), компенсацию морального вреда (50 000 рублей) и штраф.
В ходе разбирательства исполнитель все же перечислил основную сумму долга. Суд, изучив материалы дела, постановил взыскать с компании оставшиеся выплаты: проценты в полном объеме (27 878,27 рубля), компенсацию морального вреда — 5 000 рублей, а также штраф — 16 439,14 рубля.
Решение суда вступило в законную силу.