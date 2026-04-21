В нижегородских школах завершилась досрочная сдача ЕГЭ

Досрочный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников 11-х классов завершен. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своем MAX-канале.
По его словам, досрочный период предназначается не для всех. В этом году десять нижегородцев решили сдать экзамены раньше по уважительным причинам.
«Особенно хочу отметить одного выпускника, который сдал экзамены досрочно, потому что уезжает на гастроли с Российской государственной цирковой компанией (Росгосцирк). Это прекрасный пример того, как увлечение и призвание идут рука об руку с учебой, не мешая друг другу, а только помогая совершенствоваться», — подчеркнул министр Пучков.
Досрочный период стартовал 20 марта и прошел без нарушений. Все желающие выпускники были допущены к экзаменам и сдали их. А уже в предстоящий четверг, 23 апреля, пройдет всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» (16+). Место проведения экзамена в конкретном населенном пункте можно уточнить в управлении образования.
«Эта акция — отличная возможность для родителей не только освежить свои знания, но и пройти всю процедуру ЕГЭ: от входа в пункт проведения экзамена до написания работы. Это помогает понять, что в экзаменах нет ничего страшного, перестать нервничать и настроить ребенка на позитивный лад. Поддержим наших детей вместе!» — подытожил Михаил Пучков.
