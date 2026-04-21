Десять выпускников сдали ЕГЭ досрочно в Нижегородской области

Досрочный период сдачи ЕГЭ прошел без нарушений в Нижегородской области. Экзамен сдали десять выпускников 11-х классов. Об этом рассказал министр образования региона Михаил Пучков.
Напомним, что досрочный этап сдачи единого государственного экзамена проходил с 20 марта по 20 апреля. Он предназначен для тех, кто по веским причинам не может присутствовать на экзаменах в основные дни проведения — лечения, необходимости ухаживать за тяжелобольным родственником, беременности, участия в значимых мероприятиях, сессии.
В этом году ЕГЭ сдавали досрочно десять выпускников 11-ых классов. Один из школьников был вынужден сдать экзамен раньше, потому что уезжает на гастроли с Российской государственной цирковой компанией (Росгосцирк).
Досрочный период прошел без нарушений. Все желающие были допущены к экзамену.
Михаил Пучков отметил, что 23 апреля родители школьников смогут и сами попробовать сдать экзамен в рамках всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Пункт проведения акции в своем муниципалитете можно узнать в управлении образования.
