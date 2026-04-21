В детсадах Прикамья впервые проведут учения по антитеррору

В образовательных учреждениях Прикамья пройдут тренировки по действиям в случае террористической угрозы. Впервые такие учения организуют в детских садах — они запланированы на 22 апреля. Об этом «Вкурсе.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В школах и других учебных заведениях аналогичные мероприятия состоятся днем ранее — 21 апреля. Кроме того, тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации проведут и в загородных детских лагерях.
Основная задача учений — отработать слаженные действия сотрудников учреждений, детей, охраны и экстренных служб в случае возможной угрозы. В сценарий тренировок также включены ситуации, связанные с применением беспилотников.