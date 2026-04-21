Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В детсадах Прикамья впервые проведут учения по антитеррору

Основная задача учений — отработать слаженные действия в случае возможной угрозы.

Источник: Комсомольская правда

В образовательных учреждениях Прикамья пройдут тренировки по действиям в случае террористической угрозы. Впервые такие учения организуют в детских садах — они запланированы на 22 апреля. Об этом «Вкурсе.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В школах и других учебных заведениях аналогичные мероприятия состоятся днем ранее — 21 апреля. Кроме того, тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации проведут и в загородных детских лагерях.

Основная задача учений — отработать слаженные действия сотрудников учреждений, детей, охраны и экстренных служб в случае возможной угрозы. В сценарий тренировок также включены ситуации, связанные с применением беспилотников.