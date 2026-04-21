Россияне не планируют тратить в майские праздники больше пяти тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Большинство россиян планируют потратить в майские праздники не более пяти тысяч рублей на человека.

Источник: НИА Красноярск

Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни», пишет РИА Новости.

Так, три четверти опрошенных установили предельный лимит трат в размере 5 тысяч рублей на человека за все каникулы, еще 22% граждан готовы выделить на отдых от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, и лишь 2% планируют бюджет свыше этой суммы.

Основной статьей расходов традиционно станут продукты питания и организация пикников — этот вариант выбрали 69%. На товары для дачи и мелкий ремонт планируют потратиться 16% россиян, на транспорт и билеты — 10%, а на гостиницы и отели — всего 5%.

География отдыха в 2026 году также останется максимально локальной: 96% участников опроса не планируют покидать пределы домашнего региона. В путешествие по стране или за рубеж отправятся лишь по 2% респондентов.