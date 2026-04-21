Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградские сыры проверили на качество и безопасность

Несколько десятков видов сыров, которые производятся в Волгоградской области, проверили на качество и пищевую безопасность сотрудники специализированной испытательной лаборатории регионального филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

— В нашу лабораторию на исследование поступило 70 образцов сыра и было проведено более 1,6 тыс. исследований, — сообщила начальник отдела микробиологических исследований Наталья Гордеева.

По ее словам, изучались органолептические и микробиологические показатели, наличие токсичных элементов, микотоксинов, радионуклидов, остаточного количества ветеринарных лекарственных препаратов, в частности, антибиотиков, амфениколов, аминогликозидов и хлорорганических соединений.

Все исследованные образцы успешно прошли проверку. Опасных и токсичных элементов в волгоградских сырах не обнаружено. Отмечается, про проверялась продукция не только крупных производителей, но и небольших сыроварен.

Фото сгенерировано нейросетью.

