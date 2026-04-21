Жителю Хабаровского края вернут 1,2 млн рублей после обмана на бирже

Суд удовлетворил иск прокуратуры Верхнебуреинского района о взыскании денежных средств в пользу 55-летнего местного жителя, ставшего жертвой лжеинвесторов. Общая сумма выплат составила около 1,2 млн рублей, сообщает Прокуратура по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В июне 2023 года мужчине, имеющему инвалидность, позвонили неизвестные с предложением заработка на финансовой бирже. Потерпевший согласился на условия и перевел на счета мошенников 892 тысячи рублей. Позже выяснилось, что данные обещания были способом хищения имущества, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В целях защиты интересов жителя региона прокурор района обратился в суд с требованием взыскать с получателя средств сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими деньгами. Суд признал доводы ведомства обоснованными. В пользу пострадавшего взыскано 1,2 млн рублей.
