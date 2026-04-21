Жителю Хабаровского края вернут 1,2 млн рублей после обмана на бирже

В июне 2023 года мужчине, имеющему инвалидность, позвонили неизвестные с предложением заработка на финансовой бирже. Потерпевший согласился на условия и перевел на счета мошенников 892 тысячи рублей. Позже выяснилось, что данные обещания были способом хищения имущества, сообщает прокуратура Хабаровского края.