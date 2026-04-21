В Екатеринбурге увеличат мощность электрической подстанции «Керамик»

Мощность электрической подстанции «Керамик» в Екатеринбурге увеличат с 20 до 50 мегавольт-ампер. Модернизация таких объектов отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
В ходе первого этапа был модернизирован и введен в строй один силовой трансформатор. Во время второго этапа были завершены основные работы по монтажу еще одного силового трансформатора. Запуск подстанции запланирован на конец второго квартала 2026 года.
Реконструкция этого объекта повысит надежность электроснабжения 13 тысяч жителей жилого района Вторчермет в Екатеринбурге, крупных промышленных предприятий, теплопунктов, насосных станций, школ, детских садов и садоводческих товариществ. Реализация такого проекта позволит предотвратить ограничения электроснабжения и повысить надежность питания социально значимых объектов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.