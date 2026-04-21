В Калининграде часть ул. Чайковского планируют закрыть на месяц

26 августа 2025 года на улице Чайковского спецтехника предприятия «Водоканал» по откачке септиков провалилась передними колёсами в яму, образовавшуюся посередине проезжей части. В пресс-службе «Водоканала» сообщали, что «причиной провала стали обильные осадки, которые переполнили хозяйственно-бытовую канализацию на участке сети», тем самым «не предназначенный для таких объемов трубопровод дал течь». Горвласти поначалу предполагали, что санация трубопровода займёт около недели. Позже сроки сдвинули, основные работы по ремонту завершили в октябре.