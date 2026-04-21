Россельхознадзор нашел опасное вещество в молочной продукции из Беларуси. Подробности опубликованы на официальном сайте ведомства.
Усиленный лабораторный контроль был введен в отношении продукции двух предприятий Беларуси ЗАО «Смолевичи Молоко» и ОАО «Савушкин продукт», которые входят в группы компаний «Серволюкс» и «Санта».
Причина состоит в обнаружении остаточного содержания альбендазола сульфона в твороге. В Россельхознадзоре обратили внимание, что результаты были подтверждены в ходе мониторинговых исследований молочной продукции Беларуси, которая поступает на российский рынок.
«По всем выявленным случаям в адрес ветеринарной службы Белоруссии направлены уведомления о принятии необходимых мер по недопущению подобных нарушений», — уточнили в ведомстве.
Альбендазол сульфон — является одним из основным активных продуктов распада альбендазола, антигельминтного препарата, который широко используется в ветеринарии.
«Риск токсического воздействия: накопление альбендазола и его метаболитов (включая сульфон) в молоке может вызывать побочные эффекты у людей, такие как проблемы с ЖКТ, аллергические реакции, а в редких случаях — влияние на состав крови», — подчеркнули в Россельхознадзоре.
Вместе с тем альбендазол также известен своей способностью повышать уровень печеночных ферментов. Подобное указывает на токсическое воздействие на печень.
Ранее Россельхознадзор обнаружил листерии в мясе птицы с двух белорусских птицефабрик.
