Автоэксперт Ожогин объяснил, на что указывает вибрация на скорости после зимы

После зимы многие автовладельцы сталкиваются с неприятной вибрацией при движении на высокой скорости. Часто это списывают на разбалансировку колёс, однако весной такие симптомы могут указывать на более серьёзные проблемы, которые возникли за время холодов и проявились только с наступлением тепла. Об этом рассказал автоэксперт Tamashi Константин Ожогин в интервью «Российской газете».
Зима приносит множество испытаний для автомобиля: удары о дорожное покрытие, ледяные наросты и скрытые ямы разрушают геометрию колёс. Даже один сильный удар может деформировать диск или повредить внутреннюю структуру шины. Внешне колесо может казаться нормальным, но на скорости оно начинает вибрировать, и обычная балансировка не поможет.
Особенно опасны грыжи на шинах, возникающие из-за повреждения внутреннего каркаса после наезда на бордюр или попадания в яму. Такие шины теряют форму и вибрируют, что сигнализирует о проблеме. Игнорирование может привести к разрыву шины на ходу, представляя серьёзную угрозу безопасности.
Проблема вибрации может быть связана не только с колёсами, но и с изношенными ступичными подшипниками, поврежденными элементами подвески или дефектными тормозными дисками. Характер симптомов важен: вибрация в руле на определённой скорости указывает на колёса, а гул или нарастающая вибрация — на ходовую часть. Неправильная затяжка колёс после шиномонтажа также может быть причиной вибрации, что создаёт угрозу безопасности.
Важно понимать, что балансировка устраняет только небольшой дисбаланс массы, а при деформации, повреждении или износе колеса она не поможет. Весной нужно не просто переставить грузики, а провести полную диагностику автомобиля.
Если вибрации усиливаются с ростом скорости, появляется гул, машину уводит в сторону или возникают посторонние звуки — это сигнал к срочному обращению в сервис. Также обратите внимание на повреждения шин, неравномерный износ и нестабильность автомобиля при движении.
Весенние вибрации — серьёзный сигнал, который нельзя игнорировать. Чем раньше вы найдёте причину и устраните проблему, тем больше шансов сохранить управляемость и избежать затрат на ремонт.