На Красноярской ГЭС в шестой раз открыли площадку Тотального диктанта

На Красноярской ГЭС компании Эн+ 18 апреля в шестой раз прошла всероссийская акция «Тотальный диктант».
Всего в Красноярском крае работало 45 площадок, диктант написали более 1100 человек. Площадка на Красноярской ГЭС ежегодно пользуется большой популярностью.
«Поддержка акции для нас — уже добрая традиция. Каждый год мы видим высокую востребованность нашей площадки среди участников. Грамотность — это не только важная, но и по-настоящему увлекательная часть нашей жизни, и мы рады содействовать стремлению людей к знаниям, к языку, к культуре», — отметил директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.
Автором текста «Тотального диктанта» в этом году стал писатель, член жюри литературной премии «Ясная поляна», ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов. В основе текста — размышления о детстве Александра Пушкина и малоизвестных страницах биографии поэта, связанных с его семьёй.
Диктовала текст Наталья Варфоломеева — известная ведущая утренней программы на телеканале «Енисей». Для неё, как и для многих участников, посещение станции стало настоящим открытием — первым в жизни.
«У меня в этот раз двойная радость — я снова стала участником такого масштабного проекта, как “Тотальный диктант”, и к тому же побывала в таком замечательном месте. Я 20 лет работаю журналистом и, кажется, знаю всё в теории — мощность, вехи истории, имена строителей нашей гидростанции. А фактически там не была. И вот пробел восполнен. Это действительно сила и мощь. Полный восторг», — поделилась эмоциями ведущая.
Диктант на ГЭС писали не только жители Красноярска, которые пользуются этой возможностью, чтобы вблизи посмотреть на гидроэлектростанцию, но и сотрудники.
«Давно хотела поучаствовать в Тотальном диктанте — и очень рада, что получилось сделать это на работе. Привычная обстановка помогла сосредоточиться и получить удовольствие от процесса», — поделилась сотрудник Красноярской ГЭС Ольга Косова.
В этом году ко всероссийской акции «Тотальный диктант» присоединились и другие гидроэлектростанции холдинга Эн+: Иркутская, Братская и Усть-Илимская ГЭС.