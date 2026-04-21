Юная жительница Назарово приняла участие в творческой смене «Памяти героев верны!»

Во Всероссийском детском центре (ВДЦ) «Орлёнок» при поддержке государственного фонда «Защитники Отечества» прошла творческая смена «Памяти героев верны!». Участницей программы стала Василиса Хомченко — юная жительница Назарово, чья жизнь неразрывно связана с памятью о героически погибшем отце. Николай Хомченко — ветеран СВО, старший сержант, разведчик‑пулеметчик разведывательной роты — погиб при выполнении боевого задания в Марьинке. За проявленное мужество он был посмертно награжден Знаком отличия «Георгиевский крест» и медалью «За отвагу». В память о герое на доме, где он жил, установлена мемориальная доска с надписью: «Памяти павших — во имя живых!». О конкурсе семья узнала от Анны Савцовой, социального координатора регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Василиса давно мечтала попасть в «Орлёнок», и у нее появился реальный шанс осуществить мечту. Чтобы попасть на смену, нужно было выполнить творческое задание. Василиса выбрала направление «Рисунок» — в своей работе она постаралась передать силу и мужество российских бойцов, участвующих в специальной военной операции. Первые дни в «Орлёнке» принесли девочке множество ярких впечатлений: новые знакомства, морские прогулки, творческие мастер‑классы. После возвращения у Василисы появились новые цели: девочка мечтает побывать в «Артеке» и «Океане», а еще очень хочет снова вернуться в «Орлёнок». Поддержка фонда «Защитники Отечества» дала Василисе возможность не только проявить свои таланты, но и найти опору в новых впечатлениях, обрести друзей и поверить в себя.