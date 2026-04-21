В конце апреля Красноярск засыпало снегом

Сегодня, 21 апреля, Красноярск засыпало мокрым снегом. Снегопад начался с самого утра. Напомним, ранее синоптики прогнозировали снег в течение суток 21 апреля. Если на проезжей части снег тает под колесами машин, то на газонах и тротуарах сбивается в небольшие сугробы. Мокрый снег налипает на ветки деревьев, заметает бордюры, лавочки и все открытые поверхности. [caption id= «attachment_365129» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Красноярцы относятся к апрельскому снегопаду по-разному. Метеозависимые в такую погоду могут чувствовать недомогание. Кто-то недоволен летящим в лицо снегом. [caption id= «attachment_365127» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александра Кравцова[/caption] А кто-то воспринимает весенний снег с позитивом и лепит снеговиков. Не смущает снегопад рыбаков и спортсменов. [caption id= «attachment_365131» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] [caption id= «attachment_365130» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] А вот суслики на острове Татышев явно удивлены такой весне. По крайней мере, выглядят они растерянными. [caption id= «attachment_365128» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] По прогнозу Гидрометцентра, в среду, 22 апреля, днем ожидается мокрый снег, ночью — снег. Днем около +2 градусов. Во второй половине недели снег сменится дождем, и должно заметно потеплеть. По данным синоптиков Гидрометцентра, с четверга, 23 апреля, дневные температуры будут медленно повышаться с +8 до +14 к воскресенью, 26 апреля.