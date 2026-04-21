Приставы заставили калининградца вернуть 1,3 млн рублей за фиктивную инвалидность

Калининградец больше пяти лет получал пенсию по инвалидности второй группы, предоставив ложные сведения о.

Источник: Kaliningradnews

состоянии здоровья. Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Приговор: три года лишения свободы условно.

Кроме того, мужчину обязали возместить 1,3 миллиона рублей в пользу регионального отделения Социального фонда России.

Исполнительный документ поступил в УФССП. Судебные приставы арестовали счета должника, обратили взыскание на зарплату и запретили выезжать за границу. Через полгода калининградец полностью погасил задолженность. После этого он оплатил исполнительский сбор в 94 тысячи рублей — только тогда ограничения сняли. Деньги перечислены взыскателю.