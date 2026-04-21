Новый коллектор в Филинской бухте готов на 90%: к нему подключат тысячи домов в четырёх посёлках

Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области сообщило о готовности филинского коллектора на.

Источник: Kaliningradnews

90%. Подрядчик построил канализационные сети общей протяжённостью около 21 км, смонтировал технологическое и насосное оборудование для канализационно-насосных станций. Сейчас ведутся работы по благоустройству территорий и станций, завершаются гидравлические испытания уложенных участков.

Пропускная способность нового коллектора составит около 24 тысяч кубометров в сутки. Окончание работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на текущий год. После завершения строительства коллектор примет на баланс ГП КО «Водоканал».

Ожидается, что коллектор обеспечит подключение будущего детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра в Филинской бухте к очистным сооружениям в Пионерском. Кроме того, к централизованным сетям водоотведения смогут подключиться и переподключиться тысячи домов в посёлках Приморье, Лесное, Отрадное, Майский и Зори.