На строительство моста через Преголю в Калининграде выделили 1,5 млрд рублей из федерального бюджета

Сроки. Изначально дублёр планировали сдать осенью 2025 года, затем сроки перенесли на 2029 год. Однако подрядчик заявил о готовности работать быстрее и попросил перенести около 3 млрд рублей финансирования с 2028 на 2027 год. По словам сенатора Александра Шендерюка-Жидкова, это не увеличит общую стоимость проекта, но позволит завершить его уже в 2027 году. Губернатор подтвердил, что при опережающем финансировании мост могут достроить в следующем году.