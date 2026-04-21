На строительство моста через Преголю в Калининграде выделили 1,5 млрд рублей из федерального бюджета

Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных по итогам встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая 9 апреля посетила строительную площадку будущего мостового перехода.
Что это за мост. Новая переправа — это автомобильный дублёр существующего двухъярусного моста 1972 года постройки, который находится в предаварийном состоянии. Её строительство ведётся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», текущая готовность объекта — 50%.
Зачем он нужен. После открытия нового моста транспортные потоки переключат со старого двухъярусного, что значительно разгрузит дорожную сеть Калининграда. Кроме того, старый мост закроют на капитальный ремонт, который давно требуется. Валентина Матвиенко подчеркнула, что реализация проекта укрепит экономический и туристический потенциал региона, но потребовала строго контролировать эффективность использования средств.
Сроки. Изначально дублёр планировали сдать осенью 2025 года, затем сроки перенесли на 2029 год. Однако подрядчик заявил о готовности работать быстрее и попросил перенести около 3 млрд рублей финансирования с 2028 на 2027 год. По словам сенатора Александра Шендерюка-Жидкова, это не увеличит общую стоимость проекта, но позволит завершить его уже в 2027 году. Губернатор подтвердил, что при опережающем финансировании мост могут достроить в следующем году.