«Уехали в мегаполисы»: Крыму не хватает сотрудников для работы в отелях и ресторанах

В Крыму заявили о нехватке кадров в сфере гостеприимства.

Источник: Комсомольская правда

Сфера гостеприимства Крыма столкнулась с серьезным дефицитом профессиональных кадров. Об этом в эфире «Крым 24» заявил ресторатор, отельер и писатель Григорий Алексанян.

По словам эксперта, основная проблема — отток молодых специалистов в крупные мегаполисы. Москва, Санкт-Петербург и Краснодар остаются для выпускников более привлекательными с точки зрения карьерных перспектив и уже имеющихся рабочих мест.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что профильные образовательные учреждения полуострова начали готовить кадры для индустрии гостеприимства только после 2014 года. За столь короткий срок накопить достаточный объем обученных специалистов попросту не успели.

В качестве одного из способов решения проблемы Алексанян предложил активнее развивать программы трудовой миграции и сезонной занятости. Это поможет привлечь в регион людей из других областей.

Показательный пример — шеф-повар из Подмосковья, который приехал в Крым на сезонную работу, но в итоге решил остаться навсегда. Он перевез семью, приобрел жилье и устроил детей в местные школы и детские сады. Такие случаи, по мнению специалиста, могут стать хорошей основой для кадровой стратегии полуострова.

