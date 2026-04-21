Препарат для стимуляции роста впервые в России испытали на нижегородце

Врачам Центра материнства и детства Сеченовского университета удалось запустить процесс роста у юного нижегородца с редким орфанным заболеванием — синдромом Моркио. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека». Пациенту впервые в российской практике был назначен курс отечественного гормона роста, разработанный в ходе совместной работы специалистов РНЦХ им. Б. В. Петровского и Сеченовского университета.
Особенность диагноза заключается в том, что обычно дети с мукополисахаридозом IVА перестают расти к 6−7 годам. До начала терапии рост мальчика составлял 98,5 сантиметров, однако за два года лечения он увеличился до 106 сантиметров. Медики называют прибавку в 7,5 сантиметров огромным достижением, так как ранее в России не было опыта применения соматропина у пациентов с такой патологией.
На данный момент ребенок проходит регулярные обследования в федеральных клиниках дважды в год. Успешный опыт нижегородских и московских врачей дает надежду другим семьям в России, столкнувшимся с подобными тяжелыми орфанными заболеваниями.
