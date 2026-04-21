В Самаре вырубают деревья из-за повреждений и гниения

Самарцам объяснили, зачем в городе вырубают деревья.

Источник: администрация Самары

Самарцы возмущены тем, что в городе массово вырубают деревья. Комментарий с вопросом, зачем это делают, появился под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева ВКонтакте. Автор обращения подчеркнул, что деревья являются легкими города.

«Работы по опиловке и вырубке осуществляются исключительно после тщательного обследования состояния деревьев», — ответили на комментарий в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.

По словам представителей ведомства, внешне здоровые деревья могут быть повреждены, а внутри может идти гниение. Такое дерево может представляться опасность.

Ранее власти сообщали, что в апреле в Самаре высадят 800 новых деревьев. В первую очередь, их будут высаживать там, где спилили старые и аварийные деревья.