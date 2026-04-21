Новые правила прохода теплоходов под разводными мостами ввели в Петербурге

В Петербурге официально открылся сезон навигации маломерных судов — он стартовал 15 апреля. А вместе с тем появились и новые правила. Об этом в своем радиообращении сообщил губернатор Александр Беглов.
В этом году туристов ждут новые впечатления. Прогулочные теплоходы теперь смогут проходить под разведенными мостами. Раньше это было запрещено или ограничено, но в 2026 году маршруты расширили.
— Гости города увидят знаменитые петербургские разводные мосты с необычного ракурса — прямо из-под них, в момент прохода судна, — отметил глава города.
Помимо новых экскурсионных маршрутов, в городе расширяется система регулярных водных перевозок. Открываются экологичные маршруты для туристов. Для удобства пассажиров подготовили разветвленную инфраструктуру: работают более 20 городских причалов и 140 частных.