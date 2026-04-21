В Волгограде нашли опасные пельмени

Специалисты Россельхознадзора выявили серьезные нарушения в оформлении ветеринарных документов на мясные полуфабрикаты, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство. Проверка проходила в одной из компаний Волгограда, которая производит и продает мясную продукцию.
Оказалось, что сотрудники фирмы оформляли электронные ветеринарные сертификаты на пельмени из говядины и свинины, используя производственный сертификат, который уже был аннулирован. Это значит, что на прилавки могли попасть небезопасные пельмени, которые могут навредить здоровью покупателей.
После выявленных фактов предприятию вынесли предостережение. Компании указали на недопустимость подобных нарушений и предложили строго соблюдать все правила, касающиеся производства и оборота пищевой продукции, чтобы впредь избежать подобных проблем.