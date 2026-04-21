Тюменский опыт активного долголетия представили на международном форуме

Практики активного долголетия, реализуемые в Тюменской области, представили на Международном форуме-выставке социальных технологий «СОЦИО». Развитие таких инициатив отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации.
Инновационный потенциал региона представила директор регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Маргарита Бабушкина. В ходе выступления она раскрыла механизмы формирования уникальной среды для самореализации граждан старшего поколения. Спикер представила также глубокий анализ востребованных региональных практик и методик выстраивания эффективных коммуникаций.
«Развитие системы поддержки активного образа жизни является приоритетом региональной социальной политики. Мы ориентируемся на внедрение инновационных форматов работы, которые позволяют трансформировать жизненный потенциал старшего поколения в реальный ресурс социально-экономического развития наших территорий», — подчеркнула Маргарита Бабушкина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.