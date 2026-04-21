Пять признаков слежки за телефоном: что должно насторожить

Волгоградцам стоит насторожиться, если смартфон начал вести себя странно. Пять признаков помогут понять, не следят ли за вами.
Батарея садится без причины. Если за ночь телефон теряет 20−30% заряда вместо обычных 2−5%, значит, что-то работает в фоне. Шпионские программы записывают звонки, делают скриншоты и отправляют данные на чужие серверы — это нагружает процессор и модуль связи. Память исчезает. Вы почистили фото и видео, а через неделю место снова занято. Вредоносное ПО хранит записи разговоров, перехваченные сообщения и логи нажатий в скрытых папках. Если разница между тем, что вы видите, и тем, что показывает система, больше 1−2 ГБ — стоит проверить устройство.
Странные звуки при разговоре. Эхо с задержкой, «бульканье», паузы в речи собеседника — при хорошем сигнале и в разных местах это может быть признаком перехвата голоса.
SMS с набором символов. Сообщение вроде «8dK#mP2@xL» без отправителя — не спам, а возможная команда для вируса. Не открывайте и не отвечайте на такие сообщения. Телефон живёт своей жизнью. Экран загорается без уведомлений, камера включается на секунду, устройство греется в режиме ожидания. Проверьте настройки: на Android — «Конфиденциальность» → «Менеджер разрешений», на iPhone — «Конфиденциальность и безопасность». Уберите доступ к микрофону и камере у приложений, которым это не нужно. Оранжевая точка вверху экрана означает работу микрофона, зеленая — камеры.
Если совпало несколько признаков, действуйте быстро. Установите антивирус от проверенного разработчика. Если подозрения остались, сделайте полный сброс до заводских настроек и не восстанавливайте телефон из старой резервной копии. Настраивайте заново и ставьте приложения по одному, — пишет канал Pochinka_blog.
Каждый раз, когда программа просит доступ к микрофону, камере или геолокации, спрашивайте: зачем ей это? Если ответа нет — отказывайте. Ваш телефон знает о вас все, и защита этих данных — в ваших руках.
