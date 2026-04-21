Пять признаков слежки за телефоном: что должно насторожить

Батарея садится без причины. Если за ночь телефон теряет 20−30% заряда вместо обычных 2−5%, значит, что-то работает в фоне. Шпионские программы записывают звонки, делают скриншоты и отправляют данные на чужие серверы — это нагружает процессор и модуль связи. Память исчезает. Вы почистили фото и видео, а через неделю место снова занято. Вредоносное ПО хранит записи разговоров, перехваченные сообщения и логи нажатий в скрытых папках. Если разница между тем, что вы видите, и тем, что показывает система, больше 1−2 ГБ — стоит проверить устройство.