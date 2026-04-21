Столица фестивалей: чем Нижний Новгород удивит гостей в этом году

Культурная столица, столица закатов и стрит-арта. Все это про Нижний Новгород. Ежегодно в столицу Приволжья приезжают миллионы туристов из разных регионов России и других стран, чтобы прикоснуться к культурному наследию, вдохновиться живописными видами и влиться в фестивальную жизнь города.
В Нижний — за впечатлениями.
Нижегородская область — один из лидеров событийного туризма в стране. В конце прошлого года регион завоевал 24 награды престижной международной премии Russian Event Awards. Каждый год в Нижегородской области проходят различные фестивали — музыкальные, мультимедийные, театральные и гастрономические, многие из которых уже превратились в символы столицы Приволжья.
По словам заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича, в регион едут за впечатлениями.
«Ключевым фактором становится не только набор достопримечательностей, а качество эмоций и связь с территорией. В ответ на этот запрос мы развиваем автотуризм и событийную программу по всей области, формируя маршруты и сценарии путешествий за пределами одного города, — отметил Олег Беркович. — Параллельно растет отрасль гостеприимства, и здесь для нас принципиален фокус на качество сервиса, именно он во многом определяет конкурентоспособность региона и готовность туристов возвращаться».
Этот год не станет исключением. Нижегородцев и гостей города ждет насыщенная программа.
«Прежде всего, вернутся уже полюбившиеся фестивали и спортивные мероприятия, при этом география части из них расширится», — рассказал замгубернатора.
В середине мая гостей ждет ярмарка графики «Контур», затем — международный фестиваль искусств «Стрелка».
Летом пройдет полюбившийся как нижегородцам, так и туристам фестиваль «Столица закатов». В Александровском саду на сцене «Ракушка» по субботам будут выступать поп-, инди- и джазовые музыканты, по воскресеньям — звучать классическая музыка в исполнении симфонического оркестра Нижегородской филармонии. Частью фестиваля вновь станут направления «Соло на закате» и «Искра», гастрофест «Гастрономическая Рождественская».Кроме того, в августе в Нижнем Новгороде пройдут спортивно-музыкальный фестиваль «ПАРИ Фест», театральный фестиваль «Специфик», фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста» и «Волжская регата-2026».
Завершит масштабную летнюю программу фестиваль «Великая Русь», главным событием которого станет концертное исполнение оперы «Иоланта» Чайковского, приуроченное к 135-летию со дня ее написания.
Знаки и смыслы.
Культурный Нижний оживает весной, и открывает событийную программу международный фестиваль медиаискусства INTERVALS, ставший уже частью культурной идентичности города.
INTERVALS сегодня — это масштабный городской опыт, в котором медиаискусство становится частью повседневной среды.
«Мы работаем с архитектурой, локациями и маршрутами зрителя, превращая город в единое медиапространство, которое каждый год переосмысляется заново. В 2026 году фестиваль строится вокруг темы “Знак / Символ” — она является основой программы и задает оптику восприятия города», — рассказал генеральный директор студии dreamlaser, генеральный продюсер фестиваля Intervals Андрей Тубольцев. Фестиваль традиционно проводится при поддержке правительства Нижегородской области, а также коммерческих партнеров проекта. Так, официальным телекоммуникационным партнером фестиваля в этом году стал мобильный оператор Т2. Уже не первый год компания сотрудничает со студией dreamlaser и создает инсталляции, посвященные технологиям и связи. Этой весной оператор подготовил для зрителей масштабную инсталляцию Transmission в Александровском саду. По задумке авторов, свет визуализирует процесс передачи радиосигнала в реальном времени, реагируя на количество зрителей. Чем больше людей вокруг — тем мощнее световой луч.
«У телекома и искусства намного больше точек соприкосновения, чем принято думать. И мобильные операторы, и художники работают над тем, чтобы найти самый надёжный путь передачи информации — от человека к человеку, от автора к зрителю. Как телеком-компания, мы видим огромный потенциал в фестивале INTERVALS. Для художников это возможность показать привычные явления и процессы под необычным углом и переосмыслить городскую среду. Для нас это уникальная площадка для того, чтобы заявить о технологическом лидерстве и готовности менять цифровую реальность», — говорит директор макрорегиона «Волга» Т2 Алексей Сидоров.
Андрей Тубольцев добавил, что в этой системе партнеры становятся частью общего процесса.
«Для нас это не просто про спонсорство, а про активное участие — когда бренд органично включается в фестиваль и усиливает тот опыт, который мы создаём, — отмечает продюсер. — В этом году INTERVALS поддерживают Т-Банк в качестве титульного партнера, Т2 как телекоммуникационный партнер, а также Самокат и Яндекс 360 — и для нас особенно важно, что все эти компании уже работали с фестивалем ранее. При этом каждое взаимодействие выстраивается по-новому: мы ищем актуальные форматы и решения, которые соответствуют контексту конкретного года».
По мнению Андрея Тубольцева, такое взаимодействие помогает сохранять целостность фестивальной среды, в которую органично встраиваются партнерские интеграции. Чем больше участников объединяет фестиваль, тем глубже и разнообразнее становится программа. Сейчас фестиваль INTERVALS — это не просто медиавыставка, но и крупный образовательный блок, несколько знаковых музыкальных событий, а еще — яркие коллаборации.
«Мобильная связь перестала быть утилитарным инструментом и превратилась в неотъемлемую часть наших будней. Цифровая среда тесно сплетена с повседневностью, поэтому нам важно присутствовать там, где проводит время наш абонент. Компания уверенно чувствует себя на территории современного искусства, и мы готовы прилагать усилия, чтобы фестивали Нижнего Новгорода становились еще ярче и технологичнее», — добавляет директор макрорегиона «Волга» Т2 Алексей Сидоров.
6+
