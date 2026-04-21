Столица фестивалей: чем Нижний Новгород удивит гостей в этом году

«Мы работаем с архитектурой, локациями и маршрутами зрителя, превращая город в единое медиапространство, которое каждый год переосмысляется заново. В 2026 году фестиваль строится вокруг темы “Знак / Символ” — она является основой программы и задает оптику восприятия города», — рассказал генеральный директор студии dreamlaser, генеральный продюсер фестиваля Intervals Андрей Тубольцев. Фестиваль традиционно проводится при поддержке правительства Нижегородской области, а также коммерческих партнеров проекта. Так, официальным телекоммуникационным партнером фестиваля в этом году стал мобильный оператор Т2. Уже не первый год компания сотрудничает со студией dreamlaser и создает инсталляции, посвященные технологиям и связи. Этой весной оператор подготовил для зрителей масштабную инсталляцию Transmission в Александровском саду. По задумке авторов, свет визуализирует процесс передачи радиосигнала в реальном времени, реагируя на количество зрителей. Чем больше людей вокруг — тем мощнее световой луч.