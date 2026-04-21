Восхождение на Мунку-Сардык, где погибли трое туристов, было коммерческим

КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Восхождение на гору Мунку-Сардык в Бурятии, где погибли трое туристов из Красноярска, было коммерческим, рассказали РИА Новости в красноярской краевой федерации альпинизма.
«Это коммерческий туризм может быть, конечно, там кто-то чисто теоретически и был с федерации альпинизма, но маловероятно. Скорее всего, это просто туристы коммерческие По крайней мере, у нас нет информации, что это были альпинисты из федерации, из альп-клубов», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что точную информацию можно будет получить только после того, как туристы спустятся с горы.
Ранее республиканский главк МЧС России сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии. По данным СК, группа вышла на маршрут 18 апреля и должна была вернуться 22 апреля, однако ночью 21 апреля несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели трех человек, после чего вернулись к месту происшествия. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ).
Мунку-Сардык — гора в Бурятии, расположенная в Окинском районе на границе с Монголией. Ее высота составляет 3492 метра над уровнем моря.