Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восхождение на Мунку-Сардык, где погибли трое туристов, было коммерческим

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Восхождение на гору Мунку-Сардык в Бурятии, где погибли трое туристов из Красноярска, было коммерческим, рассказали РИА Новости в красноярской краевой федерации альпинизма.

«Это коммерческий туризм может быть, конечно, там кто-то чисто теоретически и был с федерации альпинизма, но маловероятно. Скорее всего, это просто туристы коммерческие По крайней мере, у нас нет информации, что это были альпинисты из федерации, из альп-клубов», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что точную информацию можно будет получить только после того, как туристы спустятся с горы.

Ранее республиканский главк МЧС России сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии. По данным СК, группа вышла на маршрут 18 апреля и должна была вернуться 22 апреля, однако ночью 21 апреля несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели трех человек, после чего вернулись к месту происшествия. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ).

Мунку-Сардык — гора в Бурятии, расположенная в Окинском районе на границе с Монголией. Ее высота составляет 3492 метра над уровнем моря.