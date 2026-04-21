Николаевский район станет ещё одним округом Хабаровского края

Николаевский район скоро станет еще одним муниципальным округом Хабаровского края. Проведены собрания и заседания советов представительных органов во всех муниципальных поселениях. Все 14 проголосовали единогласно за то, чтобы перейти на одноуровневую систему управления, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Теперь слово за депутатами районного собрания депутатов, которые должны принять решение о преобразовании городских и сельских поселений, входящих в состав Николаевского района, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом округа, — сказал ИА «Хабаровский край сегодня» глава Николаевского района Анатолий Леонов. — Следующим шагом будет обращение с инициативой в Законодательную думу Хабаровского края, которая должна принять закон о нашем новом статусе. Так что уже в этом году вся процедура будет завершена.
Если хотя бы два муниципальных образования высказываются против преобразований, округ не может состояться. Тут важно, чтобы решение было единогласным.
— У нас давно существует мини-округ, с тех пор, так в 2018 году мы упразднили администрацию города Николаевска-на-Амуре, — объясняет Анатолий Леонов. — Главное преимущество для людей — доступность власти. Люди знают, кто за все отвечает, и куда обращаться. Главы поселений, которые опасались потерять работу, остаются на своих местах, они назначаются и не несут никакой материальной ответственности за неисполнение полномочий.
Теперь за все отвечает глава округа. С 1 сентября прошлого года суды по обращению контролирующих органов, особенно прокуратуры, если их решения не исполняются, скажем, из-за отсутствием финансов, штрафуют главу района.
Анатолий Леонов признался, что у них в районе состоялось 125 решений судов, из которых 75 касалось предоставления жилья взамен ветхого, и за неисполнение каждого из них главу штрафуют на 10 тысяч рублей. И это все это касается города Николаевска. Если бы там был глава, ему бы предъявили больше миллиона рублей.
Никто почему-то не берет во внимание, что нельзя наказывать главу, если в бюджете нет денег на какие-то полномочия. Переселение из аварийного фонда — это деньги федеральные. Если их нет, глава ничего не может сделать. За что же его наказывать?
Чтобы переселить почти 800 семей, которые живут в Николаевске, из ветхого жилья, нужно почти 1 млрд рублей.
Проблема незаслуженного наказания руководителей муниципалитетов обсуждается в обществе, и все очень надеются, что будут приняты поправки, которые восстановят справедливость по отношению к ним.
Еще одно опасение, которое высказывалось во время обсуждения, что деньги из богатых поселений заберут, а потом вряд ли они их увидят, все разделят поровну. Но, как сказал Анатолий Леонов, существует несколько вариантов бюджетного финансирования, в частности, есть и такой, при котором некоторые поселения могут наделяться деньгами и правом распоряжаться ими.
По какому пути пойдет Николаевский район, станет известно в ближайшее время.