Отопление вернут в дома жителей Воронежа из-за холодов

Подачу тепла возобновят с 21 апреля.

Источник: АиФ Воронеж

Подачу тепла возобновят во всех домах и социальных объектах Воронежа со вторника, 21 апреля, сообщил мэр Сергей Петрин.

Такое решение власти приняли в связи с сохраняющимися и прогнозируемыми низкими температурами, а также обращениями горожан.

Напомним, что отопительный сезон в Воронеже завершили 2 апреля из-за аномального тепла. Тогда на протяжении более чем пяти дней среднесуточная температура воздуха превышала +8°. Однако затем тепло сменило резкое похолодание.

Накануне из-за низких температур в девяти городских школах и 11 детских садах уже возобновили подачу тепла. Кроме того, в столице Черноземья скорректировали график отключения горячей воды.