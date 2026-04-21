В Перми 4 июля пройдёт авиафестиваль «Крылья Пармы» (0+)

Авиафестиваль «Крылья Пармы» (0+) пройдёт в Перми 4 июля, сообщает ИА «Текст».
Площадкой вновь станет аэродром «Фролово», сообщили «Тексту» в краевом минпромторге. Программа и состав участников станут известны ближе к дате.
Впервые фестиваль прошёл в 2009 году в День Воздушного флота России. К 2015 году его аудитория превысила 70 тысяч зрителей. В 2020 году праздник отменили из-за эпидемии, а после трёхлетнего перерыва он вернулся в 2023.
В прошлом году на «Крыльях Пармы» выступали пилотажные группы «Русские Витязи» (тяжёлые истребители) и «Первый полёт» (поршневые самолёты), а также ближе к вечеру на сцену вышли пермские музыкальные группы и Пелагея.
