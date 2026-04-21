Нижегородские поезда задержали в Ростовской области из-за атаки БПЛА

Несколько нижегородских рейсов были задержаны в Ростовской области из-за БПЛА. Об этом проинформировала пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Вечером 20 апреля, движение поездов было приостановлено в связи с повреждением инфраструктурных элементов. Причиной считают атаку БПЛА, призошедшую в Ростовской области, по данным Минобороны.
Инцидент произошел 20 апреля в 21:31 по московскому времени на станции Персиановка. По причине, квалифицируемой как «постороннее вмешательство», было нарушено функционирование контактной сети. Это повлекло за собой остановку поездов и задержку движения 15 пассажирских составов.
Представители СКЖД подтвердили, что на станции Персиановка движение восстановлено, а все отмеченные технические неполадки устранены.
Согласно обновленной информации, сбой в графике движения затронул 24 поезда. Среди них есть и нижегородские рейсы: № 138 Нижний Новгород — Кисловодск и № 339 Новороссийск — Нижний Новгород.
Продолжительность их задержки составила от 20 минут до 6,5 часов.
Ранее БПЛА самолетного типа сбили в Нижегородской области 18 апреля.