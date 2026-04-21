Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В югорском Когалыме прошел фестиваль профессий для школьников и студентов

На мероприятии работали автономные VR-гарнитуры.

Источник: Национальные проекты России

Фестиваль профессий для школьников и студентов состоялся в городе Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в городской администрации.

Участники ознакомились с актуальными профессиями региона. Например, компания «Лукойл — Западная Сибирь» представила интерактивный экскурс в нефтегазовую отрасль. Специалисты рассказали о работе бурильщиков, машинистов буровых установок, операторов по добыче и ремонту скважин и других профессий.

Руководитель центра инновационного развития детей CyberKid Фидан Мирсаяпов осветил важность профессий в сфере IT, таких как инженер связи, сетевой инженер, специалист по кибербезопасности, разработчик ПО и аналитик данных. Кроме того, на фестивале работали автономные VR-гарнитуры. Благодаря им участники могли погрузиться в мир профессий через реалистичные виртуальные сценарии.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

