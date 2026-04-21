В Красноярском крае стартовала акция ко Дню коренных малочисленных народов России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Красноярского края могут присоединиться к всероссийской акции «Сохраняя традиции», которую проводит Движение первых.
С 20 по 30 апреля участники смогут познакомиться с культурным многообразием России и рассказать о нем другим.
Принять участие могут школьники, студенты, семьи, наставники, участники детских и молодежных объединений, а также представители образовательных организаций и партнерских структур.
Акция реализуется в формате «Этно-лабораторий» и включает три направления.
Активисты могут:
организовать фольклорную экспедицию «Этно-лаборатория: в гостях у народов России» — тематическую неделю с оформлением выставок и проведением мастер-классов;
создать медиавыставку «Этно-лаборатория: Лица и легенды родной земли» в соцсетях с публикациями о выдающихся представителях коренных народов, легендах и произведениях на национальных языках;
провести неформальную конференцию «Почему важно сохранять культуру?» с короткими выступлениями и обсуждением сохранения языков, влияния технологий на традиционный уклад и важности уважения к культурному разнообразию.
Чтобы принять участие, нужно выбрать один из трех форматов, реализовать его и зафиксировать результат (фото или видео). Материалы необходимо опубликовать до 30 апреля 2026 года в соцсети «ВКонтакте» на личной странице или в сообществе с хештегами #СохраняяТрадиции, #ДвижениеПервых, #ДвижениеПервых24, #НавигаторыДетства, #Росдетцентр.
Мероприятие приурочено ко Дню коренных малочисленных народов РФ и направлено на сохранение культурного наследия, языков и традиций, отмечает пресс-служба регионального агентства молодежной политики.