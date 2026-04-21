Сергей Кравчук: победа хабаровского школьника на всероссийской регате — это доказательство качества нашей спортивной подготовки

Хабаровский школьник победил на всероссийской регате.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил воспитанника спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» Тимура Мельникова с победой на Всероссийских соревнованиях по парусному спорту «Весенние старты» в Геленджике. Юный хабаровчанин стал лучшим в классе «Оптимист» среди юношей до 12 лет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Масштабная детско-юношеская регата проходила в Геленджике и собрала более 500 сильнейших юных яхтсменов со всей страны. В борьбу за медали включились представители Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Сочи, Севастополя, Казани, Нижнего Новгорода, Красноярска и других регионов.

«Высокий результат Тимура Мельникова на соревнованиях Всероссийского уровня подтверждает качество подготовки в наших муниципальных школах олимпийского резерва. Конкуренция в Геленджике была крайне высокой. Одержать победу в таких условиях, значит продемонстрировать не только отличную технику, но и исключительную волю к победе», — заявил Сергей Кравчук.

Также Сергей Кравчук поблагодарил губернатора Дмитрия Демешина за объявление 2026 года Годом спорта в регионе.

«Это решение — мощный импульс для развития физической культуры в крае. Уверен, что впереди у наших спортсменов множество побед на состязаниях высочайшего уровня», — добавил глава города.

Отметим, что в конце апреля — начале мая воспитанники СШОР «Дельфин» примут участие во Всероссийских соревнованиях «Весенние паруса Таганрога». Там, помимо призовых мест, будут разыграны путёвки на финал Спартакиады учащихся России.