В казанском зооботсаду открыли скульптуру панды в честь дружбы с Чэнду

В казанском зооботсаду «Африка. Река Замбези» открыли скульптуру большой панды. Мероприятие приурочили к десятилетию подписания меморандума о дружественном сотрудничестве между Казанью и китайским городом Чэнду. Дата выбрана с учетом Дня китайского языка, учрежденного ООН.
Скульптура стала официальным подарком Чэнду. Имя «Аю» выбрали по итогам народного голосования. С татарского слово переводится как «медведь». В церемонии участвовали замгенконсула КНР в Казани Цао Лунцюань, глава комитета по туризму Александр Шавлиашвили и директор зооботсада Асия Гиззатуллина.
Шавлиашвили отметил, что панда олицетворяет партнерство городов. Место установки выбрали неслучайно: в планах зооботсада реконструкция и возможное появление живой панды. Цао Лунцюань назвал скульптуру отражением глубокой дружбы между городами и выразил надежду на укрепление связей. После официальной части на скульптуру надели тюбетейку.
Напомним, Асия Гиззатуллина назначена руководителем казанского зооботсада. Она предложила развивать зооботсад как многофункциональное пространство для отдыха горожан.