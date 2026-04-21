В казанском зооботсаду открыли скульптуру панды в честь дружбы с Чэнду

Скульптура стала официальным подарком Чэнду. Имя «Аю» выбрали по итогам народного голосования. С татарского слово переводится как «медведь». В церемонии участвовали замгенконсула КНР в Казани Цао Лунцюань, глава комитета по туризму Александр Шавлиашвили и директор зооботсада Асия Гиззатуллина.