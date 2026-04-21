Зарплаты синих воротничков резко выросли в Ростовской области

В первом квартале 2026 года в Ростовской области заметно выросли предлагаемые зарплаты для ряда специальностей, в том числе для «синих воротничков». По данным аналитиков hh.ru, специалистам начали предлагать на 10% или 6,7 тысячи рублей больше, чем годом ранее.
Медиана предлагаемой зарплаты в регионе достигла 74,4 тысячи рублей.
Сильнее всего в вакансиях увеличились зарплатные предложения для сварщиков (+154,9 тысячи рублей), прорабов (+115,4 тысячи рублей), операционных директоров (+90 тысяч рублей), программистов (+69,3 тысячи рублей) и монтажников (+68,6 тысячи рублей).
Также при найме более высокие зарплаты начали обещать электромонтажникам, малярам и штукатурам, главным инженерам проекта, курьерам и операторам станков с ЧПУ.
В процентных показателях наибольший рост предлагаемых зарплаты произошел в сфере административного персонала (+30%), строительства (+24%), домашнего и обслуживающего персонала (+19%), безопасности (+18%), медицины (+16%), транспорта и логистики (+15%), продаж (+15%), маркетинга и рекламы (+14%), производства (+13%) и автобизнеса (+12%).
Самые высокие медианы зарплат остаются у топ менеджеров, самые низкие — в сфере науки и образования.
