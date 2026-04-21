Пять автомобилей арестовали за долги в Минусинске

В Минусинске Красноярского края судебные приставы провели совместный рейд с ГАИ, в ходе которого были арестованы 5 транспортных средств. Их владельцы в общей сумме задолжали более 3 млн рублей по кредитам и штрафам.
Машины неплательщиков в транспортном потоке распознавали с помощью специального аппаратно-программного комплекса. Один их них — водитель Honda Stepwgn — не вернул банку более 2,9 млн рублей. Также кредитная задолженность в размере 117 тысяч рублей стала причиной наложения ареста на Toyota Corolla. Трое других автовладельцев вовремя не оплатили штрафы за нарушение ПДД.
«Арест автомобиля возможен в случае, если сумма долга его владельца составляет более 3 тысяч рублей. Чтобы не лишиться машины, неплательщики должны погасить всю сумму долга, а также исполнительский сбор за неисполнение требований судебных приставов, иначе их транспортные средства будут реализованы в счет погашения задолженности», — напомнили в пресс-службе ГУФССП по Красноярскому краю.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.