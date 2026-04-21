В Беларуси католики и православные отметят Пасху-2027 с разницей в 35 дней.
В 2027 году католики и протестанты будут отмечать Пасху 28 марта, а православные — 2 мая. То есть разрыв составит 35 дней, или пять недель.
И католики, и православные опираются на одно и то же правило, которое было установлено в 325 году на Никейском соборе. Так, Светлое Христово Воскресение принято праздновать именно в первое воскресение после первого полнолуния, наступающего после условной даты весеннего равноденствия — 21 марта.
Разница возникает по причине календарей. Католики и протестанты используют григорианский календарь. А православные прибегают к юлианскому, который сейчас отстает на 13 дней. В связи с этим и возникают разные даты Пасхи.
