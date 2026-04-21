Дальневосточную ипотеку распространят на новые категории россиян

Минфин: дальневосточная ипотека распространится на защитников приграничья.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» распространится на участников СВО, служащих в приграничных районах, а также на некоторых медработников, сообщает Минфин.

«Соответствующие изменения утверждены правительством», — говорится на сайте министерства.

До этого право на получение таких льгот имели только бойцы, служащие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Теперь воспользоваться ею смогут граждане, которые участвовали в отражении вторжения в Россию и пресечении провокаций на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения СВО», — отмечается в материалах.

В перечень вошли Крым и Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Анапа, Новороссийск и Геленджик, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.

«Ипотека также будет доступна и для работников государственных и муниципальных медучреждений, имеющих специальную лицензию на медицинскую деятельность, даже если этот вид деятельности является дополнительным, а основной ОКВЭД иной», — говорится на сайте Минфина.

Речь идет в том числе о сотрудниках домов престарелых и региональных отделений социальной защиты населения.

Как отметил директор Департамента финансовой политики ведомства Алексей Яковлев, изменения позволят распространить меры поддержки на большее число граждан, улучшить их жилищные условия, а также привлечь квалифицированных специалистов на Дальний Восток и в отдаленные арктические регионы.

По его словам, на текущий момент программой воспользовались свыше 200 тысяч российских семей.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше