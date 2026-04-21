Восстановлено движение по временной дороге Семенов — Хахалы — Феофаниха

Дорога необходима на период, пока не будет произведено переустройство аварийного моста.

Источник: Время

Восстановлено движение по временной дороге Семенов — Хахалы — Феофаниха, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Как пояснили специалисты ГУАД, в начале апреля из-за аномального паводка река Керженец сильно разлилась, вследствие чего вода пошла верхом через временный объезд, трубы не справлялись с напором, и произошло размытие дороги.

«Временная дорога необходима на период, пока не будет произведено переустройство аварийного моста. В настоящее время подготавливается пакет документов для включения объекта в госпрограмму и выделения соответствующего финансирования, а также идет подготовка конкурсной документации для определению подрядной организации на разработку проекта и выполнение строительно-монтажных работ, то есть заключения госконтракта “под ключ”», — сообщили в ГКУ НО «ГУАД».

Для восстановления насыпи временной дороги потребовалось около 300 тонн грунта, порядка 150 тонн песка. На восстановленную насыпь рабочие уложили геотекстиль, поверх него — щебень разной фракции.

В минувшие выходные проезд по временной дороге был открыт в полном объеме.